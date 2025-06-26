На півзахисника Шахтаря з’явилися нові претенденти – ТаТоТаке

Турецький Трабзонспор, в якому грають декілька українських гравців, не єдиний претендент на півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка.

Про це пише ТаТоТаке.

Окрім турецького клубу, півзахисником Шахтаря та національної збірної України цікавляться команди з топ-5 чемпіонатів Європи. Серед них – клуби Ла Ліги та Серії А.

Втім, до конкретних пропозицій щодо Бондаренка справа поки не дійшла. Шахтар планує виручити за 24-річного хавбека не менше ніж 10 мільйонів євро.

"Гірники" не квапляться продавати Артема, контракт з яким чинний до кінця 2028 року.

У цьому сезоні Української Прем’єр-Ліги Бондаренко зіграв у 29 матчах, в яких відзначився 12 голами та 8 асистами.

Нагадаємо, що за Трабзонспор грають українці Арсеній Батагов, Олександр Зубков та Данило Сікан.

Раніше повідомлялося, що турецький клуб суттєво просунувся у переговорах із Шахтарем щодо трансферу Бондаренка.