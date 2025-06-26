На півзахисника Шахтаря з’явилися нові претенденти – ТаТоТаке
Турецький Трабзонспор, в якому грають декілька українських гравців, не єдиний претендент на півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка.
Про це пише ТаТоТаке.
Окрім турецького клубу, півзахисником Шахтаря та національної збірної України цікавляться команди з топ-5 чемпіонатів Європи. Серед них – клуби Ла Ліги та Серії А.
Втім, до конкретних пропозицій щодо Бондаренка справа поки не дійшла. Шахтар планує виручити за 24-річного хавбека не менше ніж 10 мільйонів євро.
"Гірники" не квапляться продавати Артема, контракт з яким чинний до кінця 2028 року.
У цьому сезоні Української Прем’єр-Ліги Бондаренко зіграв у 29 матчах, в яких відзначився 12 голами та 8 асистами.
Нагадаємо, що за Трабзонспор грають українці Арсеній Батагов, Олександр Зубков та Данило Сікан.
Раніше повідомлялося, що турецький клуб суттєво просунувся у переговорах із Шахтарем щодо трансферу Бондаренка.