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На півзахисника Шахтаря з’явилися нові претенденти – ТаТоТаке

Андрій Мошкун — 26 червня 2025, 15:37
На півзахисника Шахтаря з’явилися нові претенденти – ТаТоТаке
Артем Бондаренко
ФК Шахтар Донецьк

Турецький Трабзонспор, в якому грають декілька українських гравців, не єдиний претендент на півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка.

Про це пише ТаТоТаке.

Окрім турецького клубу, півзахисником Шахтаря та національної збірної України цікавляться команди з топ-5 чемпіонатів Європи. Серед них – клуби Ла Ліги та Серії А.

Втім, до конкретних пропозицій щодо Бондаренка справа поки не дійшла. Шахтар планує виручити за 24-річного хавбека не менше ніж 10 мільйонів євро.

"Гірники" не квапляться продавати Артема, контракт з яким чинний до кінця 2028 року.

У цьому сезоні Української Прем’єр-Ліги Бондаренко зіграв у 29 матчах, в яких відзначився 12 голами та 8 асистами.

Нагадаємо, що за Трабзонспор грають українці Арсеній Батагов, Олександр Зубков та Данило Сікан.

Раніше повідомлялося, що турецький клуб суттєво просунувся у переговорах із Шахтарем щодо трансферу Бондаренка.

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