Екстренер Шахтаря покинув чемпіона Болгарії
Колишній тренер донецького Шахтаря, Дніпра-1 та Карпат Ігор Йовичевич залишив болгарський Лудогорець.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт розірвали за обопільною згодою сторін. Хорват залишив свою посаду з особистих причин, які у клубі визнали поважними.
51-річний фахівець очолив болгарський клуб восени минулого року. Під його керівництвом команда виграла чемпіонат, Кубок та Суперкубок Болгарії.
"Мій період у Лудогорці був неймовірною подорожжю - сезоном, наповненим успіхами, включно з трьома трофеями та місцем в історії клубу.
Я хочу щиро подякувати тренерському штабу, медичній службі, всім працівникам клубу й особливо гравцям за їхню відданість, пристрасть і наполегливу працю протягом цього незабутнього року.
Особлива подяка власникам і всій організації Лудогорця за довіру та підтримку. Бажаю клубу ще більше успіхів у наступному сезоні та в майбутньому", - розповів Йовичевич.
Зазначимо, що з 2014 по 2015 рік Йовичевич очолював Карпати, з 2020 по 2022 рік працював із Дніпром-1, а сезон-2022/23 провів на чолі Шахтаря, з яким став чемпіоном України.
Раніше повідомлялось, що хорватський фахівець відмовив одному з клубів УПЛ.