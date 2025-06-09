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Екстренер Шахтаря покинув чемпіона Болгарії

Олександр Булава — 9 червня 2025, 20:40
Екстренер Шахтаря покинув чемпіона Болгарії
Ігор Йовичевич
ФК Лудогорець

Колишній тренер донецького Шахтаря, Дніпра-1 та Карпат Ігор Йовичевич залишив болгарський Лудогорець.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розірвали за обопільною згодою сторін. Хорват залишив свою посаду з особистих причин, які у клубі визнали поважними.

51-річний фахівець очолив болгарський клуб восени минулого року. Під його керівництвом команда виграла чемпіонат, Кубок та Суперкубок Болгарії.

"Мій період у Лудогорці був неймовірною подорожжю - сезоном, наповненим успіхами, включно з трьома трофеями та місцем в історії клубу.

Я хочу щиро подякувати тренерському штабу, медичній службі, всім працівникам клубу й особливо гравцям за їхню відданість, пристрасть і наполегливу працю протягом цього незабутнього року.

Особлива подяка власникам і всій організації Лудогорця за довіру та підтримку. Бажаю клубу ще більше успіхів у наступному сезоні та в майбутньому", - розповів Йовичевич.

Зазначимо, що з 2014 по 2015 рік Йовичевич очолював Карпати, з 2020 по 2022 рік працював із Дніпром-1, а сезон-2022/23 провів на чолі Шахтаря, з яким став чемпіоном України.

Раніше повідомлялось, що хорватський фахівець відмовив одному з клубів УПЛ.

Лудогорець Ігор Йовичевич

Лудогорець

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