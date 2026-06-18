ПФЛ затвердила склад учасників Першої та Другої ліги на сезон-2026/27

Професіональна футбольна ліга України затвердила склад учасників чемпіонату Першої та Другої ліги на сезон-2026/27.

Відповідне рішення було ухвалено на конференції представників клубів ПФЛ.

За підсумками минулого сезону до Першої ліги вилетіли Олександрія та Полтава. Водночас львівський Рух ухвалив рішення заявити команду до Другої ліги.

Склад команд Першої ліги: Олександрія, Полтава, Агробізнес Волочиськ, Інгулець Петрове, Прикарпаття Івано-Франківськ, Металіст Харків, Пробій Городенка, Фенікс-Маріуполь, Вікторія Суми, ЮКСА Тарасівка, Нива Тернопіль, Чернігів, Куликів-Білка, Локомотив Київ, Колос-2 Ковалівка, Полісся-2 Житомир.

До складу учасників Другої ліги увійшли чотири нові клуби: Авангард (Лозова), Брацлав, Дністер (Заліщики) та Карбон (Черкаси). Також до змагань заявлено резервну команду Полтава-2.

З Першої ліги до Другої понизилися Поділля (Хмельницький) та Металург (Запоріжжя).

Склад команд Другої ліги

Група А: Брацлав, Вільхівці, Діназ Вишгород, Дністер Заліщики, Поділля Хмельницький, Рух Львів, Самбір-Нива-2 Тернопіль, Скала 1911 Стрий, Ужгород.

Група Б: Авангард Лозова, Атлет Київ, Гірник-Спорт Горішні Плавні, Карбон Черкаси, Металург Запоріжжя, Нива Вінниця, Олександрія-2, Пенуел Кривий Ріг, Полтава-2, Тростянець.

Напередодні повідомлялося, що чернівецька Буковина-2 знімається з розіграшу Другої ліги. Команду реорганізують у Буковину U-21 для виступів у молодіжній першості України з наступного сезону.