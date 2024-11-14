Вірменія після звільнення Петракова програла Фарерським островам, Австрія обіграла Казахстан: результати матчів Ліги націй

У четвер, 14 листопада, стартував п'ятий тур Ліги націй-2024/25.

У першому матчі ігрового дня зустрічалися Казахстан та Австрія. Гості двічі відзначилися ще по ходу першого тайму, у той час як господарі поля більшу частину поєдинку провели у меншості через вилучення Олександра Марочкіна.

Потім естафету підхопили Вірменія та Фарерські острови. Для вірменської збірної це був перший матч після того, як з поста головного тренера звільнили Олександра Петракова.

Без екснаставника збірної України Вірменія примудрилася програти аутсайдеру групи С4.

Ліга націй УЄФА

П'ятий тур, 14 листопада

Казахстан – Австрія 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 15 Баумгартнер, 0:2 – 25 Грегорич.

Вилучення: 23 Марочкін (Казахстан, пряма червона картка).

Вірменія – Фарерські острови 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 33 Давідсен (пенальті).

21:45 Бельгія – Італія

21:45 Франція – Ізраїль

21:45 Греція – Англія

21:45 Ірландія – Фінляндія

21:45 Словенія – Норвегія

21:45 Північна Македонія – Латвія

Нагадаємо, що, незважаючи на всі побоювання, форвард збірної України Артем Довбик провів тренування з командою, яка готується до матчу Ліги націй проти збірної Грузії.