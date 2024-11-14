Вірменія після звільнення Петракова програла Фарерським островам, Австрія обіграла Казахстан: результати матчів Ліги націй
У четвер, 14 листопада, стартував п'ятий тур Ліги націй-2024/25.
У першому матчі ігрового дня зустрічалися Казахстан та Австрія. Гості двічі відзначилися ще по ходу першого тайму, у той час як господарі поля більшу частину поєдинку провели у меншості через вилучення Олександра Марочкіна.
Потім естафету підхопили Вірменія та Фарерські острови. Для вірменської збірної це був перший матч після того, як з поста головного тренера звільнили Олександра Петракова.
Без екснаставника збірної України Вірменія примудрилася програти аутсайдеру групи С4.
Казахстан – Австрія 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 – 15 Баумгартнер, 0:2 – 25 Грегорич.
Вилучення: 23 Марочкін (Казахстан, пряма червона картка).
Вірменія – Фарерські острови 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 33 Давідсен (пенальті).
21:45 Бельгія – Італія
21:45 Франція – Ізраїль
21:45 Греція – Англія
21:45 Ірландія – Фінляндія
21:45 Словенія – Норвегія
21:45 Північна Македонія – Латвія
Нагадаємо, що, незважаючи на всі побоювання, форвард збірної України Артем Довбик провів тренування з командою, яка готується до матчу Ліги націй проти збірної Грузії.