Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Довбик тренується в загальній групі напередодні матчу проти Грузії

Олексій Мурзак — 14 листопада 2024, 18:18
Довбик тренується в загальній групі напередодні матчу проти Грузії
Артем Довбик
УАФ

Нападник збірної України Артем Довбик тренується в загальній групі напередодні матчу проти Грузії в межах 5 туру Ліги націй.

Про це повідомив Telegram-канал Асоціації футболу України.

Раніше повідомлялось, що участь футболіста у матчі під питанням через пошкодження.

Також стало відомо, що Довбик увійшов до списку номінантів Globe Soccer Awards.

Матч Грузія – Україна відбудеться 16 листопада у Батумі на стадіоні "Батумі-Арена" та розпочнеться о 19:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Артем Довбик Збірна Грузії з футболу

Артем Довбик

У Жироні визнали, що не змогли знайти гідну заміну Довбику
Довбик номінований на нагороду Globe Soccer Awards
Довбик пропустив тренування збірної України та може повернутися до Риму
Ребров назвав прізвисько Довбика у збірній України
Участь Довбика у матчах збірної України у Лізі націй знаходиться під питанням

Останні новини