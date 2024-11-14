Нападник збірної України Артем Довбик тренується в загальній групі напередодні матчу проти Грузії в межах 5 туру Ліги націй.

Про це повідомив Telegram-канал Асоціації футболу України.

Раніше повідомлялось, що участь футболіста у матчі під питанням через пошкодження.

Також стало відомо, що Довбик увійшов до списку номінантів Globe Soccer Awards.

Матч Грузія – Україна відбудеться 16 листопада у Батумі на стадіоні "Батумі-Арена" та розпочнеться о 19:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.