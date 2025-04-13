Циганков – у стартовому складі Жирони на матч з Осасуною

Український вінгер Жирони Віктор Циганков вийде в основному складі команди на матч 31 туру Ла Ліги проти Осасуни.

Про це повідомила пресслужба каталонців.

Для хавбека це буде 20-й матч з перших хвилин у сезоні-2024/25. Загалом на рахунку Циганкова 2 голи та чотири асисти у поточній кампанії.

Матч Осасуна – Жирона розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що одноклубник футболіста збірної України став жертвою пограбування.