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Циганков – у стартовому складі Жирони на матч з Осасуною

Володимир Максименко — 13 квітня 2025, 14:13
Циганков – у стартовому складі Жирони на матч з Осасуною
Віктор Циганков
Getty Images

Український вінгер Жирони Віктор Циганков вийде в основному складі команди на матч 31 туру Ла Ліги проти Осасуни.

Про це повідомила пресслужба каталонців.

Для хавбека це буде 20-й матч з перших хвилин у сезоні-2024/25. Загалом на рахунку Циганкова 2 голи та чотири асисти у поточній кампанії.

Матч Осасуна – Жирона розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що одноклубник футболіста збірної України став жертвою пограбування.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Осасуна Віктор Циганков

Віктор Циганков

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