Одноклубник Циганкова став жертвою пограбування

Іменитий партнер Артема Довбика по Жироні Артур Мело став жертвою пограбування.

Про це повідомляє As.

За їхньою інформацією, інцидент трапився на парковці Пасео де Грасіа в Барселоні, куди Артур поїхав за покупками. Поки бразильський хавбек досягав квиток в автоматі на парковці, до нього ззаду підбіг грабіжник і зірвав з руки футболіста годинник.

Одразу після цього злодій втік і сів на мотоцикл, де його вже чекав співучасник злочину. Сам Артур в результаті пограбування не постраждав.

Нагадаємо, Артур перейшов у Жирону під час зимового трансферного вікна із Ювентуса на правах оренди. Також 28-річний бразилець відомий за виступами за Барселону, Ліверпуль, Фіорентину та Греміо.

Нагадаємо, сьогодні, 5 квітня, Жирона в 30 турі Ла Ліги прийматиме Алавес. Початок матчу – о 15:00 за київським часом.