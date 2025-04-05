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Одноклубник Циганкова став жертвою пограбування

Олег Дідух — 5 квітня 2025, 13:02
Одноклубник Циганкова став жертвою пограбування
Артур Мело
ФК Жирона

Іменитий партнер Артема Довбика по Жироні Артур Мело став жертвою пограбування.

Про це повідомляє As.

За їхньою інформацією, інцидент трапився на парковці Пасео де Грасіа в Барселоні, куди Артур поїхав за покупками. Поки бразильський хавбек досягав квиток в автоматі на парковці, до нього ззаду підбіг грабіжник і зірвав з руки футболіста годинник.

Одразу після цього злодій втік і сів на мотоцикл, де його вже чекав співучасник злочину. Сам Артур в результаті пограбування не постраждав.

Нагадаємо, Артур перейшов у Жирону під час зимового трансферного вікна із Ювентуса на правах оренди. Також 28-річний бразилець відомий за виступами за Барселону, Ліверпуль, Фіорентину та Греміо.

Нагадаємо, сьогодні, 5 квітня, Жирона в 30 турі Ла Ліги прийматиме Алавес. Початок матчу – о 15:00 за київським часом.

Артур Мело Жирона

Жирона

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