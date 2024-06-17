Стартовий склад збірної України проти Румунії: версія Владислава Лупашка

Шлях на Євро-2024 збірна України з футболу розпочне сьогодні на стадіоні, 17 червня, у Мюнхені поєдинком проти команди Румунії. Вибір гравців на матч — одна з найбільш обговорюваних тем серед уболівальників.

Свій стартовий склад "синьо-жовтих" на стартову гру першості ексклюзивно для Чемпіона спрогнозував і прокоментував ексголовний тренер Інгульця, переможець Першої ліги України цього сезону Владислав Лупашко.

У воротах – Андрій Лунін

Вважаю, що він перший номер національної збірної за майстерністю. Якщо комплексно, то Лунін – найкращий воротар України.

Правий захисник – Юхим Конопля

Я вважаю, що тренерський штаб (у матчі з Румунією – авт.) не буде експериментувати й 100% на правому фланзі поставить перевіреного бійця на перший матч. З тих потенційних правих захисників, які у нас є, Конопля є найбільш впевненим, адже провів хороший сезон як у внутрішньому чемпіонаті, так і в єврокубках.

Центральні захисники – Ілля Забарний та Микола Матвієнко

Нині це наша найсильніша пара захисників, які у збірній прекрасно один одного доповнюють. Забарний досить непоганий у силових єдиноборствах, він швидкий. Матвієнко має серйозний вплив на гру в плані просування м’яча, але у нього є певні проблеми в позиційній обороні, де Забарний його чудово доповнює.

Лівий захисник – Олександр Зінченко

Впевнений, що Олександр на цьому Євро проявить свій рівень і багато чого дасть Україні. Особливо його внесок у гру буде суттєвим у плані роботи з м’ячем.

Я взагалі вважаю, що наші крайні захисники у матчі з румунами робитимуть великий внесок у просуванні м’яча і ми часто бачитимемо їх в атаці.

Опорний півзахисник – Тарас Степаненко

Я б хотів, щоб Бражко був основним гравцем збірної на цьому Євро, але вважаю, що тренери не ризикуватимуть так. Коли ж ви ставите Степаненка на цю позицію, то розумієте, що отримаєте якість. Ми можемо тут втрачати в атаці, порівняно з Бражком, але ми точно розуміємо, що це безпрограшний варіант. Тарас – універсальний солдат, який видає кожен матч на одному рівні. Такі матчі повинні починати футболісти, в яких ти впевнений. Степаненко дає баланс між обороною і захистом, досить добре заповнює зони.

Центральні півзахисники – Микола Шапаренко і Георгій Судаков

Це досить креативна пара. Вважаю, що непогана буде зв’язка. І дуже хочеться, щоб саме цих футболістів після Чемпіонату Європи продали в європейські клуби. Це 2, мабуть, найперспективніші гравці, які досить непогано можуть перейти в Європу. Вони будуть постійно змінювати позицію – хто вище, хто нижче, між ланками, виходити з позиції. Шапаренко, думаю, буде менше загрожувати воротам суперника через удари. Судаков же більш націлений у цьому плані. Але у веденні гри вони на досить високому рівні обоє. Тому цікаво буде спостерігати за ними.

Правий півзахисник – Віктор Циганков

Я вважаю, що на цьому фланзі Циганков – це 100 відсотків вибір №1. Це футболіст, який може дати все – і грати між ланками у звуженому просторі й у ширині, і все це на загострення гри, дуже різноманітний гравець. Циганков – це якість, яка буде підтверджена у грі проти збірної Румунії.

Лівий півзахисник – Михайло Мудрик

По Мудрику є питання в розумінні гри. Але якщо він спіймає гру, то може дати досить непоганий матч. Побачимо, наскільки він буде продуктивним. А саме продуктивність – це його основна проблема. Йому справді потрібен простір, на відміну від Циганкова. Ми не розуміємо, як складеться для нього матч, але він має розуміти цю гру і грати в досить обмеженому просторі, повинен навчатись. Деякі матчі показували, що він може це робити, але не завжди.

Мудрик може вирішити момент внаслідок швидкості, може організувати досить небезпечний момент біля воріт суперника. Тобто ти не розумієш, чого від нього чекати, – або провальний матч, або феєричний.

Нападник – Артем Довбик

Довбик і Яремчук – обоє підходять, коли суперник низько захищається. Але вважаю, що все-таки у поєдинку з Румунією тренери оберуть Довбика.

Єдине, що він зараз дуже хоче продати себе в інший клуб, тож точно намагатиметься себе проявити. Ми вже бачили, що досить часто на таких турнірах футболісти «на вітринах» провалювали чемпіонат, та маю надію, що з Довбиком такого не станеться і він проведе доволі рівний чемпіонат, який допоможе йому зробити наступний крок і перейти в іменитіший клуб. Він показав свій рівень, довів усім, і вважаю, що він більш стабільний, ніж Яремчук.

Прогноз на гру Україна – Румунія

Мій прогноз – 3:0, перемога України. Буде непросто, але Україна виграє.