Румунія — Україна: онлайн-трансляція

Збірна України зустрінеться з Румунією в межах першого туру чемпіонату Європи-2024.

Зустріч відбудеться у понеділок, 17 червня, на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені. Початок — о 16:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу в цій новині, починаючи з 15:30.

Окрім Румунії, на груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії та Словаччини.

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.