Мельгоса обрав склад молодіжної збірної України на спаринг з Італією

У вівторок, 19 листопада, молодіжна збірна України проведе товариський матч з молодіжною збірною Італії.

Головний тренер "жовто-синіх" Унаї Мельгоса визначив, хто розпочне цей спаринг з перших хвилин.

Стартовий склад збірної України U-21

Україна U-21: Нещерет – Крупський, Козік, Батагов, Кузик – Варфоломєєв, Яцик, Федор – Квасниця, В'юнник, Брагару.

Заміни: Єрмаков, Пахолюк, Огарков, Роман, Хлань, Краснопір, Гусєв, Мельниченко, Горбач, Велетень, Царенко.

Нагадаємо, що у нас на сайті буде онлайн-трансляція товариської гри молодіжних збірних України та Італії. Стартовий свисток цього протистояння прозвучить о 19:15 за Києвом.

Також цього вечора вирішальний матч на груповому етапі Ліги націй проведе національна збірна України, яка зустрінеться зі збірною Албанії.

На нашому сайті буде доступна текстова трансляція цього поєдинку, який розпочнеться о 21:45 за київським часом.