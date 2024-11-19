Мельгоса обрав склад молодіжної збірної України на спаринг з Італією
У вівторок, 19 листопада, молодіжна збірна України проведе товариський матч з молодіжною збірною Італії.
Головний тренер "жовто-синіх" Унаї Мельгоса визначив, хто розпочне цей спаринг з перших хвилин.
Стартовий склад збірної України U-21
Україна U-21: Нещерет – Крупський, Козік, Батагов, Кузик – Варфоломєєв, Яцик, Федор – Квасниця, В'юнник, Брагару.
Заміни: Єрмаков, Пахолюк, Огарков, Роман, Хлань, Краснопір, Гусєв, Мельниченко, Горбач, Велетень, Царенко.
Нагадаємо, що у нас на сайті буде онлайн-трансляція товариської гри молодіжних збірних України та Італії. Стартовий свисток цього протистояння прозвучить о 19:15 за Києвом.
Також цього вечора вирішальний матч на груповому етапі Ліги націй проведе національна збірна України, яка зустрінеться зі збірною Албанії.
На нашому сайті буде доступна текстова трансляція цього поєдинку, який розпочнеться о 21:45 за київським часом.