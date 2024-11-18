Італія U-21 – Україна U-21: онлайн-трансляція

У вівторок, 19 листопада, молодіжна збірна України з футболу проведе гостьовий товариський матч проти однолітків з Італії.

Спаринг відбудеться стадіоні "Альберто Пікко" у місті Спеція. Початок – о 19:15 за київським часом.

Дивіться трансляцію від Української асоціації футболу в прямому етері на Чемпіоні.

Нагадаємо, у попередньому спарингу "синьо-жовті", які в жовтні достроково оформили путівку до фінального турніру Євро-2025 U-21, зіграли внічию з португальцями (3:3).