Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Італія U-21 – Україна U-21: онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 18 листопада 2024, 12:20
Італія U-21 – Україна U-21: онлайн-трансляція
УАФ

У вівторок, 19 листопада, молодіжна збірна України з футболу проведе гостьовий товариський матч проти однолітків з Італії.

Спаринг відбудеться стадіоні "Альберто Пікко" у місті Спеція. Початок – о 19:15 за київським часом.

Дивіться трансляцію від Української асоціації футболу в прямому етері на Чемпіоні.

Нагадаємо, у попередньому спарингу "синьо-жовті", які в жовтні достроково оформили путівку до фінального турніру Євро-2025 U-21, зіграли внічию з португальцями (3:3).

LIVE трансляція Збірна України U-21 Молодіжна збірна України Пряма трансляція

LIVE трансляція

Пресконференція Реброва перед матчем проти Албанії: онлайн-трансляція
Відкритий чемпіонат Швеції. Жіночий спринт. Онлайн-трансляція
Відкритий чемпіонат Швеції. Чоловічий спринт. Онлайн-трансляція
Шушен-2024. Чоловічий спринт. Онлайн-трансляція
Відкритий чемпіонат Швеції. Жіноча індивідуальна гонка. Онлайн-трансляція

Останні новини