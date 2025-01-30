Шовковський назвав склад Динамо на матч з РФШ у Лізі Європи

Тренерський штаб Динамо на чолі з Олександром Шовковським визначився зі стартовим складом на матч 8 раунду основного етапу Ліга Європи УЄФА проти латвійського РФШ.

Динамо: Нещерет, Тимчик, Біловар, Михавко, Вівчаренко, Михайленко, Рубчинський, Ярмоленко, Піхальонок, Кабаєв, Ванат

Матч відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон" в Габмурзі, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.

Поєдинок не має жодного турнірного значення, адже обидва клуби достроково вилетіли з Ліги Європи.

РФШ за підсумком семи матчів заробив 5 очок, а Динамо в попередній зустрічі з Галатасараєм завоювало своє перше очко в ЛЄ.