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Перемога УНА Штрассен, нічия Ельбасані з БАТЕ у першому раунді кваліфікації Ліги конференцій

Олександр Булава — 7 липня 2026, 22:59
Перемога УНА Штрассен, нічия Ельбасані з БАТЕ у першому раунді кваліфікації Ліги конференцій
УЄФА

У вівторок, 7 липня, відбулись перші матчі першого раунду кваліфікації у Лізі конференцій.

Люксембурзький УНА Штрассен мінімально переграв клуб Ла Фіоріта із Сан-Марино, а албанський Ельбасані вдома розписав мирову з БАТЕ.

Ліга конференцій
Кваліфікація, перший раунд
7 липня

УНА Штрассен (Люксембург) – Ла Фіоріта (Сан-Марино) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 85 Перес

АФ Ельбасані (Албанія) – БАТЕ (Білорусь) 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+1 Нікай, 1:1 – 67 Русаков

Матчі-відповіді відбудуться за тиждень.

Нагадаємо, Динамо в єврокубках стартує у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, перші матчі якого заплановано на 9 липня.

Водночас Полісся та ЛНЗ розпочнуть свої виступи в Європі 23 липня з другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. А от чемпіон України Шахтар стартує одразу з загального етапу Ліги чемпіонів.

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Ліга конференцій

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