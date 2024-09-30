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Визначилась суперниця Стародубцевої в 1/8 фіналу турніру у Пекіні

Андрій Яросименко — 30 вересня, 12:14
Визначилась суперниця Стародубцевої в 1/8 фіналу турніру у Пекіні
Юлія Стародубцева
Getty images

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (115) зіграє проти нейтральної росіянки Анни Калінскої (14) у четвертому колі турніру WTA 1000 у Пекіні.

У своєму матчі третього кола нейтралка перемогла представницю США Пейтон Стернс (46), яка відмовилася продовжувати боротьбу за рахунку 3:6, 6:3, 1:3.

Стародубцева втретє у кар'єрі зіграє проти тенісистки із першої двадцятки рейтингу WTA. Раніше поступалась Онс Жабер (тоді посідала 6 місце) та Вікторії Азаренко (посідала 20).

Нагадаємо, у третьому колі 24-річна Українка впевнено перемогла представницю Вірменії Еліну Аванесян. Ця перемога гарантувала їй вперше за кар'єру увійти у сотню рейтингу WTA.

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