Визначилась суперниця Стародубцевої в 1/8 фіналу турніру у Пекіні

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (115) зіграє проти нейтральної росіянки Анни Калінскої (14) у четвертому колі турніру WTA 1000 у Пекіні.

У своєму матчі третього кола нейтралка перемогла представницю США Пейтон Стернс (46), яка відмовилася продовжувати боротьбу за рахунку 3:6, 6:3, 1:3.

Стародубцева втретє у кар'єрі зіграє проти тенісистки із першої двадцятки рейтингу WTA. Раніше поступалась Онс Жабер (тоді посідала 6 місце) та Вікторії Азаренко (посідала 20).

Нагадаємо, у третьому колі 24-річна Українка впевнено перемогла представницю Вірменії Еліну Аванесян. Ця перемога гарантувала їй вперше за кар'єру увійти у сотню рейтингу WTA.