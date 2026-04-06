Син Луческу прибув до батька, якого ввели у штучну кому: в якому стані екстретер Динамо та Шахтаря

Разван Луческу висловився про стан здоров'я свого батька, якого напередодні ввели у стан штучної коми після чергової важкої аритмії.

Тренер ПАОК прибув у лікарню до 80-річного Мірчі Луческу. Він заявив, що наразі не готовий давати розлогих коментарів і закликав все дізнаватись з офіційних джерел комунікації, яку надає медичний персонал.

"Це важка ситуація, і прошу всіх поважати цей момент. Медичний персонал надає усю необхідну інформацію через офіційні комунікації", – зазначив Резван.

Водночас напередодні медики повідомили, що стан легендарного тренера залишається стабільно важким станом на 9:30 ранку. Мірча Луческу досі перебуває в реанімації.

Його життя підтримується за допомогою апаратів. Раніше деякі подробиці повідомив Міністр охорони здоров'я Румунії Александру Рогобете, зробивши заяву 5 квітня.

"Він перебуває у відділенні інтенсивної терапії, у критичному стані, його медичні показники погіршилися за останні 24-48 годин. Він отримує допомогу в реанімації. Мені складно робити прогнози чи висловлювати припущення щодо медичного прогнозу", – сказав Рогобете в ефірі Antena 3 CNN.

Нагадаємо, що 2 квітня Федерація футболу Румунії оголосила про завершення каденції Мірчі Луческу на посаді головного тренера національної збірної. Його останнім матчем на чолі команди став поєдинок проти Туреччини (0:1) у відборі на ЧС-2026, після чого стан здоров'я фахівця різко погіршився.