Реал назвав умови відходу Луніна

Воротар мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін влітку може змінити клуб.

Про це повідомляє Sport.es.

У поточному сезоні український голкіпер майже не грав, але коли виходив у стартовому складі, то показував, що він достатньо зрілий, щоб стати першим номером Реала. За його грою продовжують стежити топ-команди, які прагнуть підсилити своїх воротарів, і однією з них є Манчестер Юнайтед.

За інформацією джерела, потенційний відхід Луніна буде залежати від двох факторів – якщо він сам попросить про продаж та якщо Юнайтед зможе заплатити 20 млн євро. Саме така сума буде прийнятною для "вершкових".

У сезоні-2024/25 український голкіпер зіграв дев'ять матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 12 м'ячів та чотири рази зберіг свої ворота у недоторканності.

Зазначимо, що контракт ексворотаря Зорі з Реалом розраховано до літа 2030 року.

Раніше Лунін прокоментував виступ Тібо Куртуа в матчі з Бетісом, який його команда несподівано програла.