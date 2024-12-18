Ман Юнайтед цікавиться перспективним захисником ПСЖ
Манчестер Юнайтед цікавиться 22-річним крайнім захисником ПСЖ Нуну Мендешом.
Про це повідомляє інсайдер Флоріан Платтенберг.
За інформацією джерела, ПСЖ хоче продовжити з перспективним португальцем контракт, але переговори між клубом та представниками Мендеша наразі не ведуться. Манчестер Юнайтед уважно стежить за ситуацією з контрактом гравця, який діє до літа 2026 року.
Також у списку англійського клубу перебуває захисник Мілана Тео Ернандес на випадок, якщо Нуну все ж продовжить контракт.
В нинішньому сезоні Мендеш взяв участь у 15 матчах за ПСЖ, відзначившись двома голами та двома асистами. За даними Transfermarkt, вартість гравця складає 55 мільйонів євро.
Раніше з’явилась інформація, що донецький Шахтар цікавиться нападником шотландського Рейнджерса: гравець вже працював з Пушичем.