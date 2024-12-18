Ман Юнайтед цікавиться перспективним захисником ПСЖ

Манчестер Юнайтед цікавиться 22-річним крайнім захисником ПСЖ Нуну Мендешом.

Про це повідомляє інсайдер Флоріан Платтенберг.

🚨🆕 Manchester United remain strongly interested in Nuno #Mendes as revealed in our show three weeks ago ✔️



⚠️ Paris Saint-Germain want to extend with Mendes beyond 2026, but I’ve been told that it is currently not planned for him to sign soon, as there are many top suitors.… pic.twitter.com/EBKb9yyWpB — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 18, 2024

За інформацією джерела, ПСЖ хоче продовжити з перспективним португальцем контракт, але переговори між клубом та представниками Мендеша наразі не ведуться. Манчестер Юнайтед уважно стежить за ситуацією з контрактом гравця, який діє до літа 2026 року.

Також у списку англійського клубу перебуває захисник Мілана Тео Ернандес на випадок, якщо Нуну все ж продовжить контракт.

В нинішньому сезоні Мендеш взяв участь у 15 матчах за ПСЖ, відзначившись двома голами та двома асистами. За даними Transfermarkt, вартість гравця складає 55 мільйонів євро.

Раніше з’явилась інформація, що донецький Шахтар цікавиться нападником шотландського Рейнджерса: гравець вже працював з Пушичем.