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Ман Юнайтед цікавиться перспективним захисником ПСЖ

Микита Павлів — 18 грудня 2024, 14:37
Ман Юнайтед цікавиться перспективним захисником ПСЖ
Нуну Мендеш
Paris Saint-Germain F.C.

Манчестер Юнайтед цікавиться 22-річним крайнім захисником ПСЖ Нуну Мендешом.

Про це повідомляє інсайдер Флоріан Платтенберг.

За інформацією джерела, ПСЖ хоче продовжити з перспективним португальцем контракт, але переговори між клубом та представниками Мендеша наразі не ведуться. Манчестер Юнайтед уважно стежить за ситуацією з контрактом гравця, який діє до літа 2026 року.

Також у списку англійського клубу перебуває захисник Мілана Тео Ернандес на випадок, якщо Нуну все ж продовжить контракт.

В нинішньому сезоні Мендеш взяв участь у 15 матчах за ПСЖ, відзначившись двома голами та двома асистами. За даними Transfermarkt, вартість гравця складає 55 мільйонів євро.

Раніше з’явилась інформація, що донецький Шахтар цікавиться нападником шотландського Рейнджерса: гравець вже працював з Пушичем.

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