Шахтар цікавиться нападником шотландського Рейнджерса

Донецький Шахтар цікавиться 30-річним нападником шотландського Рейнджерса Сірілом Дессерсом.

Про це повідомляє видання Headliner.nl.

За інформацією джерела, нігерійський форвард близький до того, щоб у зимове трансферне вікно покинути клуб із Глазго через нестачу ігрової практики.

Чинний контракт досвідченого нападника розрахований до 2027 року і окрім донеччан лінію нападу прагне посилити французький Сент-Етьен, який бореться за виживання у Лізі 1.

Додамо, що Дессерс вже працював з чинним головним тренером "гірників" Маріно Пушичем у Феєнорді у сезоні 2021/22, відігравши велику роль у виході нідерландського клубу у фінал Ліги Конференцій.

Цього сезону нігерієць забив 11 голів та віддав 4 асисти у 24 матчах за Рейнджерс. За даними Transfеrmarkt, вартість гравця складає 4 мільйони євро.

Нагадаємо, в останньому матчі календарного року Шахтар мінімально поступився Поліссю – 0:1 та закінчив першу половину УПЛ сезону-2024/25 на третьому місці.