Ексгенеральна директорка Роми Сулуку перейшла до клубу АПЛ

Ноттінгем Форест оголосив про підписання контракту з колишньою генеральною директоркою Роми Ліною Сулуку.

Про призначення повідомляє пресслужба "лісників".

На новому місці роботи Ліна Сулуку також займатиме посаду генеральної директорки та контролюватиме стратегічний розвиток Форест, керуватиме довгостроковим баченням успіху клубу в АПЛ та в європейських змаганнях.

Зазначається, що угода набуде дійсності 5 січня 2025-го.

Раніше була інформація, що Сулуку звільнили з Роми через те, що спеціалістка хотіла продати зірку "вовків" Пауло Дібалу в саудовську Аль-Кадісію попри його бажання залишитись в Італії. Пізніше підговорювала гравців виступити проти екснаставника Роми Даніеля де Россі.

Наразі Ноттінгем Форест йде на четвертому місці у турнірній таблиці АПЛ. Підопічні Нуну Санту мають в активі 31 бал.

В останньому турі у межах АПЛ "лісники" всуху перемогли Брентфорд – 2:0.