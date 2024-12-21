Ньюкасл розгромно переграв Іпсвіч, Вест Гем та Брайтон зіграли внічию у 17 турі АПЛ

У суботу, 21 грудня, відбулась низка матчів в межах 17 туру чемпіонату Англії.

Ноттінгем Форест в гостях спокійно переграв Брентфорд, забивши по голу в кожному з таймів.

Український півзахисник "бджіл" Єгор Ярмолюк провів весь матч на лаві для запасних.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25

17 тур, 21 грудня

Брентфорд – Ноттінгем Форест 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Айна, 38, 0:2 – Еланга, 51

У паралельному матчі Брайтон не зміг втримати перемогу над Вест Гемом. На гол Віффера "молоти" відповіли точним ударом Кудуса.

Вест Гем – Брайтон 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Віффер, 51, 1:1 – Кудус, 58

У третьому матчі ігрового слота Ньюкасл без проблем розгромив Іпсвіч, а Александер Ісак записав на свій рахунок хет-трик.

Іпсвіч – Ньюкасл 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 – Ісак, 1, 0:2 – Мерфі, 32, 0:3 – Ісак, 45+2, 0:4 – Ісак, 54

Нагадаємо, у першому матчі ігрового дня Манчестер Сіті зазнав чергової поразки, поступившись Астон Віллі.