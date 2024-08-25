Визначилась бригада арбітрів на матч-відповідь Ліги чемпіонів Динамо — Зальцбург

Турецька та італійська бригада арбітрів буде працювати на матчі-відповіді київського Динамо та Ред Булл Зальцбург у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

Головним арбітром буде Халіл Умут Мелер. Його асистентами визначені Керем Ерсой та Ібрагім Чаглар Уярджан. Четвертим арбітром стане Арда Кардешлер, а за систему VAR відповідатимуть відеоасистент Лука Пайретто та помічник відеоасистента Валеріо Маріні.

Нагадаємо, перший матч був номінально домашнім для українців, та закінчився поразкою киян з рахунком 2:0. Варто зазначити, що один із футболістів "біло-синіх" став найкращим гравцем цього поєдинку.

Матч-відповідь пройде 27 серпня, на домашньому стадіоні австрійців "Ред Булл Арена", початок запланований на 22:00 за київським часом.