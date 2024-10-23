Барселона зіграє з Баварією, Бенфіка Трубіна прийме Феєнорд у 3 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні, 23 жовтня, відбудуться 9 матчів основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.
Найцікавішим поєдинком буде зустріч між Барселоною та Баварією. За попередні 2 тури клуби набрали по 3 очки і ділять 18-19 місце у турнірній таблиці.
Бенфіка Анатолія Трубіна на власному полі прийме нідерландський Феєноорд. Також досить непередбачуваною буде зустріч між Лейпцигом та Ліверпулем.
Ліга чемпіонів – основний раунд
3 тур, 23 жовтня
19:45 Брест – Баєр
19:45 Аталанта – Селтік
22:00 Барселона – Баварія
22:00 РБ Лейпциг – Ліверпуль
22:00 Бенфіка – Феєнорд
22:00 Янг Бойз – Інтер
22:00 Манчестер Сіті – Спарта
22:00 Атлетико – Лілль
22:00 Зальцбург – Динамо Загреб
Нагадаємо, у вівторок, 22 жовтня, відбулося також 9 поєдинків. З усіма результатами можна ознайомитися ТУТ.