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Барселона зіграє з Баварією, Бенфіка Трубіна прийме Феєнорд у 3 турі Ліги чемпіонів

Руслан Травкін — 23 жовтня, 07:08
Барселона зіграє з Баварією, Бенфіка Трубіна прийме Феєнорд у 3 турі Ліги чемпіонів

Сьогодні, 23 жовтня, відбудуться 9 матчів основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

Найцікавішим поєдинком буде зустріч між Барселоною та Баварією. За попередні 2 тури клуби набрали по 3 очки і ділять 18-19 місце у турнірній таблиці.

Бенфіка Анатолія Трубіна на власному полі прийме нідерландський Феєноорд. Також досить непередбачуваною буде зустріч між Лейпцигом та Ліверпулем.

Ліга чемпіонів – основний раунд
3 тур, 23 жовтня

19:45 Брест – Баєр

19:45 Аталанта – Селтік

22:00 Барселона – Баварія

22:00 РБ Лейпциг – Ліверпуль

22:00 Бенфіка – Феєнорд

22:00 Янг Бойз – Інтер

22:00 Манчестер Сіті – Спарта

22:00 Атлетико – Лілль

22:00 Зальцбург – Динамо Загреб

Нагадаємо, у вівторок, 22 жовтня, відбулося також 9 поєдинків. З усіма результатами можна ознайомитися ТУТ.

Атланта Атлетико Баварія Баєр Барселона Бенфіка Брест Динамо Загреб Зальцбург Інтер Ліверпуль Лілль Манчестер Сіті РБ Лейпциг Розклад матчів Селтік Спарта Феєнорд Янг Бойз Ліга чемпіонів-2024/25

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