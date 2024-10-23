Барселона зіграє з Баварією, Бенфіка Трубіна прийме Феєнорд у 3 турі Ліги чемпіонів

Сьогодні, 23 жовтня, відбудуться 9 матчів основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

Найцікавішим поєдинком буде зустріч між Барселоною та Баварією. За попередні 2 тури клуби набрали по 3 очки і ділять 18-19 місце у турнірній таблиці.

Бенфіка Анатолія Трубіна на власному полі прийме нідерландський Феєноорд. Також досить непередбачуваною буде зустріч між Лейпцигом та Ліверпулем.

Ліга чемпіонів – основний раунд

3 тур, 23 жовтня

19:45 Брест – Баєр

19:45 Аталанта – Селтік

22:00 Барселона – Баварія

22:00 РБ Лейпциг – Ліверпуль

22:00 Бенфіка – Феєнорд

22:00 Янг Бойз – Інтер

22:00 Манчестер Сіті – Спарта

22:00 Атлетико – Лілль

22:00 Зальцбург – Динамо Загреб

Нагадаємо, у вівторок, 22 жовтня, відбулося також 9 поєдинків. З усіма результатами можна ознайомитися ТУТ.