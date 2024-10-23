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Шанс для Луніна. Куртуа отримав травму і пропустить Ель Класико

Олег Дідух — 23 жовтня, 13:37
Шанс для Луніна. Куртуа отримав травму і пропустить Ель Класико
Тібо Куртуа
Getty Images

Основний голкіпер Реала Тібо Куртуа отримав м’язову травму.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Точний характер травми та терміни відновлення Куртуа поки що не відомі. Проте очікується, що бельгійський голкіпер пропустить наступний матч Реала в Ла Лізі – Ель Класико проти Барселони.

Травма Куртуа означає, що, скоріше за все, ворота Реала у цьому матчі захищатиме голкіпер збірної України Андрій Лунін. У поточному сезоні він уже провів 2 матчі у зв’язку з пошкодженням Куртуа: проти Лілля в Лізі чемпіонів (нічия 1:1) і з Вільярреалом у чемпіонаті Іспанії (перемога 2:0).

Матч між Реалом та Барселоною відбудеться у суботу, 26 жовтня, початок – о 22:00 за Києвом. Раніше вже повідомлялося про те, що через травму матч пропустить вінгер мадридського клубу Родріго Гоес.

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Андрій Лунін

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