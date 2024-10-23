Шанс для Луніна. Куртуа отримав травму і пропустить Ель Класико

Основний голкіпер Реала Тібо Куртуа отримав м’язову травму.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨⚠️ Thibaut Courtois has suffered a muscle injury and he’s expected to miss El Clásico. pic.twitter.com/NV030vv96W — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2024

Точний характер травми та терміни відновлення Куртуа поки що не відомі. Проте очікується, що бельгійський голкіпер пропустить наступний матч Реала в Ла Лізі – Ель Класико проти Барселони.

Травма Куртуа означає, що, скоріше за все, ворота Реала у цьому матчі захищатиме голкіпер збірної України Андрій Лунін. У поточному сезоні він уже провів 2 матчі у зв’язку з пошкодженням Куртуа: проти Лілля в Лізі чемпіонів (нічия 1:1) і з Вільярреалом у чемпіонаті Іспанії (перемога 2:0).

Матч між Реалом та Барселоною відбудеться у суботу, 26 жовтня, початок – о 22:00 за Києвом. Раніше вже повідомлялося про те, що через травму матч пропустить вінгер мадридського клубу Родріго Гоес.