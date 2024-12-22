Я задоволений ним: Раньєрі – про перформанс Довбика у матчі з Пармою

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі поділився думками щодо виступу українського форварду Артема Довбика у матчі 17-го туру Серії А з Пармою.

Слова наставника "римських вовків" передає TuttoMercatoWeb.

"Так, я задоволений як його виступом, так і його хімією з партнерами по команді. Він повинен навчитися бити у дотик, як лівою, так і правою ногою. Він не повинен боятися помилитися, бо нападник, навіть якщо він помиляється, іноді забиває голи. Я йому про це говорив", – заявив Раньєрі.

Також головний тренер оцінив взаємодію українця з іншим зірковим гравцем римлян Пауло Дібалою.

"Я переконаний, що ще не всі ще готові на 100%, бо з різних причин ніколи не мали змоги тренуватися у повну силу. Однак вони покращують свої кондиції та більше шукають один одного на полі. Решта команди також краще знайомиться з Артемом, і мені було приємно бачити, що всі намагалися віддати йому м'яч для того, щоб він міг забити. Це означає, що команда у гарному стані", – розповів спеціаліст.

У матчі з Пармою 27-річний український нападник забив гол та віддав асист на Дібалу. Українець у 22 матчах у складі "вовків" цього сезону забив 9 голів та віддав одну гольову передачу.

Напередодні 17-го туру Клаудіо Раньєрі розповів, як гравцям Роми необхідно взаємодіяти з Довбиком.