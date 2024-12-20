Він у цьому кращий: Раньєрі сказав, як гравцям Роми необхідно взаємодіяти з Довбиком

Наставник Роми Клаудіо Раньєрі вчергове висловився про українського нападника Артема Довбика, наголосивши, що партнери по команді повинні намагатися шукати форварда верховими передачами з флангу.

Слова тренера наводить пресслужба римського клубу.

"Довбику необхідні подачі, ось у чому він кращий, і ми повинні спробувати це використати. Незалежно від нашої ігрової тактики, нам потрібно намагатися навішувати на нього. Хто б це не був – крайній захисник чи вінгер – нам потрібні гравці, які можуть грати на фланзі та робити навіс", – зазначив Раньєрі.

Нагадаємо, Довбик отримав найвищу оцінку за матч 1/8 фіналу Кубку Італії проти Сампдорії (4:1), в якому відзначився дублем.

У нинішньому сезоні Артем провів за Рому в усіх турнірах 21 матч, в яких забив 8 голів та віддав 1 асист.