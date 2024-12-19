Перес: Важко зрівнятись з минулим сезоном, але Реал і далі боротиметься за трофеї

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес прокоментував перемогу своєї команди у фіналі Міжконтинентального кубку над мексиканською Пачукою – 3:0.

Слова керуючого передає офіційний сайт Реала.

"Я справді радий. Це не просто ще один титул, це ще одна корона чемпіона світу. Це вже дев’ятий раз, коли ми її виграли. Це чудовий титул, і ми дуже раді цій перемозі", – заявив президент Реала.

Перес також згадав минулий сезон, який був максимально успішним для "вершкових" та наголосив, що команда змагатиметься до кінця за всі трофеї і в цьому сезоні.

"Важко зрівнятися з минулим сезоном, але ми збираємося продовжувати боротися за трофеї. Минулий сезон був надзвичайно значущим, і ми вже виграли два титули цього сезону. Тепер ми подивимося, за що нам залишилося грати: Ла Ліга, Ліга чемпіонів і ще декілька", – додав Флорентіно Перес.

Підсумовуючи, президент назвав головну причину успіху команди на міжнародній футбольній арені.

"Найголовніше – мати хорошу команду і хорошого тренера. Це те, що я намагався забезпечити протягом багатьох років, і ми маємо амбіції продовжувати вигравати титули", – сказав президент.

Додамо, що у цьому фіналі присутній і український слід. Другий воротар "мадридців" Андрій Лунін здобув 11-й трофей у своїй кар’єрі. На жаль, українець просидів усю гру на лаві запасних.

Нещодавно, голкіпер збірної України потрапив до десятки найкращих голкіперів року за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS).