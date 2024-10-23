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Вінісіус зізнався, що сказав Анчелотті в перерві матчу з Боруссією

Володимир Клепач — 23 жовтня, 11:34
Вінісіус зізнався, що сказав Анчелотті в перерві матчу з Боруссією
Вінісіус Жуніор
Getty Images

Бразильський вінгер Реала Вінісіус Жуніор розповів, що в перерві матчу з Боруссією Дортмунд головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті заспокоїв своїх гравців, які поступалися з рахунком 0:2.

Слова Вінісіуса наводить The Athletic.

"Коли ми прийшли до роздягальні (у перерві), ми всі були дуже тихими. Ми слухали лише тренера... і тільки одне було сказано: якщо ми заб'ємо першими, ми повернемося в гру.
Ліга чемпіонів – це наш турнір, і ми хочемо виграти його знов".

22 жовтня в Мадриді відбувся поєдинок 3-го туру основної стадії Ліги чемпіонів, у якому місцевий Реал обіграв Боруссію Дортмунд із рахунком 5:2 після того, як програвав 0:2 по ходу зустрічі.

В мадридському клубі вірять, що Вінісіус отримає свій перший Золотий м'яч наступного понеділка, 28 жовтня.

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