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Ми будемо боротися за нього: Ребров – про позитивний допінг-тест Мудрика

Микита Павлів — 20 грудня 2024, 15:44
Ми будемо боротися за нього: Ребров – про позитивний допінг-тест Мудрика
Сергій Ребров
UAF

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував ситуацію з позитивним допінг-тестом вінгера Челсі Михайла Мудрика.

Слова наставника передає видання Tribuna.com.

"Я спілкувався з ним. Для нас кожен гравець дуже важливий, і Михайло дуже засмучений цим. Не хочу вдаватися в подробиці, зараз нічого немає офіційного", – заявив Ребров.

Сергій Станіславович висловив слова підтримки Мудрику та наголосив, що вони будуть боротись за гравця за будь-яких обставин.

"Наша позиція: ми будемо підтримувати гравця, будемо боротися за нього. І я тільки бажаю Михайлу терпіння, щоб він дійсно розумів, що ми його підтримуємо і зробимо усе, щоб цей термін був якомога менший, тому що це дуже важливий гравець для збірної України", – підсумував головний тренер.

Нагадаємо, Мудрику загрожує дискваліфікація терміном від двох до чотирьох років. Гравець здав позитивну допінг-пробу типу А та був відсторонений від футболу на час розслідування, а клуб українця – Челсі розпочав розслідування.

Раніше ключового гравця збірної України підтримав наставник "синіх" Енцо Мареска та заявив, що розраховує на Михайла.

Збірна України з футболу Сергій Ребров Челсі Михайло Мудрик Енцо Мареска

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