Стало відомо місце проведення матчу Кривбас — Вікторія

Стало відомо, де Кривбас проведе поєдинок проти чеської Вікторії в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2024/25.

Про це повідомив журналіст Пьотр Слонка.

"За моєю інформацією, Кривбас проведе матч проти Вікторії в Кошице. Про цей стадіон повідомили у Вікторії", — написав Пьотр.

Раніше віцепрезидент Кривбаса Сергій Мазур сказав, що чеський клуб найважчий, який міг випасти криворіжцям у жеребкуванні.

Зазначимо, що матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 8 та 15 серпня.