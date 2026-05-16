Ракицький оголосив про завершення кар’єри

36-річний ексгравець Шахтаря та збірної України Ярослав Ракицький оголосив про завершення професійної карєри.

Про це футболіст розповів в Інстаграм.

"Хочу по-людськи подякувати всім, хто підтримував мене всі ці роки. Хто радів перемогам, переживав поразки та проходив цей шлях разом зі мною. Сьогодні я завершую етап свого життя як професійний футболіст, який здобув 30 трофеїв на найвищому рівні. І продовжую жити футболом уже в новій ролі – тренера або спортивного функціонера – побачимо згодом. Футбол був моїм життям 30 років. Не просто грою. Не просто професією. Усе моє життя побудоване навколо футболу. Саме тому цей момент для мене особливий і непростий водночас", – зазначив він.

Окремо Ракицький висловив вдячність своїм першим тренерам та донецькому Шахтарю.

"За ці роки було все: великі перемоги, чемпіонства, єврокубкові матчі, важкі періоди, сильні емоції та неймовірна кількість людей, які стали частиною моєї історії. Особлива подяка моєму першому тренеру Павлу Дулінову, особливому тренеру мого дубля Валерію Яремченку та футбольному янголу – Мірчі Луческу. Дякую Рінату Леонідовичу Ахметову. Дякую моїй рідній академії Шахтаря та кожному працівнику клубу, хто був поруч протягом багатьох років", – підсумував Ракицький.

36-річний Ярослав Ракіцький упродовж кар'єри захищав кольори Шахтаря з яким здобув 23 трофеї: десять разів вигравав чемпіонат України, сім – Кубок України та шість – Суперкубок. Також пограв за Зеніт, Адана Демірспор та Чорноморець.

Має в активі 54 поєдинки за збірну України, в яких відзначився чотирма забитими м'ячами.

Напередодні повідомлялося, що 40-річний Ноєр відновив кар'єру в збірній Німеччини та стане основним голкіпером команди на ЧС-2026.