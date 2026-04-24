Характер як сталь: дружина Ракицького у футболці Шахтаря звернулася до коханого з підтримкою

Дружина українського футболіста Ярослава Ракицького, Ольга, поділилася новою публікацією у соцмережах, звернувшись до чоловіка зі словами підтримки. Вона опублікувала серію спільних фото, які передають теплу атмосферу та близькість пари.

На знімках подружжя позує біля води у футболках Шахтаря. Ярослав з'явився у жовто-синьому екіпіруванні, тоді як Ольга обрала помаранчево-чорну футболку клубу, поєднавши її з білою спідницею. Світлини виглядають емоційними та підкреслюють міцний зв'язок між ними.

У підписі до допису Ольга звернулася до чоловіка, відзначивши його характер і впевненість у майбутньому:

"У тебе характер справді як сталь. Я знаю, що все складеться як треба, бо інакше і бути не може, коли в наших генах тече донбаський дух, а донецькі не здаються".

Нагадаємо, Ракицький знаходиться в обоймі Чорноморця з березня 2025 року. У складі "моряків" він провів 26 матчів, у яких забив три голи та віддав дві результативні передачі.

У поточному сезоні на рахунку захисника три забиті м'ячі та один асист у 17 матчах за Чорноморець.

