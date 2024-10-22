Максимов може очолити клуб УПЛ

Колишній головний тренер СК Дніпро-1 Юрій Максимов може працевлаштуватися в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Керівництво Ворскли розглядає варіант із поверненням в клуб Юрія Максимова, який очолював клуб з 2019 по 2022 рік.

Тренер вже обговорював можливу співпрацю з топ-менеджерами полтавського клубу.

Наразі "зелено-білих" очолює Сергій Долганський, з яким команда зазнала трьох поразок поспіль та наразі з 9 очками перебуває на 12-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату України.

Нагадаємо, попередніми двома клубами 55-річного фахівця були Звягель та Дніпро-1. Зі Звягеля Максимов пішов уже через два місяці після запрошення від Дніпра-1. Він привів кризових дніпрян до 4 місця в УПЛ, але влітку 2024 клуб припинив існування.

Нещодавно фахівець відхилив пропозиції двох азербайджанських клубів.