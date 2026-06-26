Я хочу, щоб вони програли: Моурінью зробив заяву про гравців Реала на ЧС-2026 та пригадав кумедний випадок з минулого

Новоспечений тренер мадридського Реала Жозе Моурінью заявив, що бажає гравцям своєї команди щонайскоріше вибути з чемпіонату світу 2026-го року, щоб вони вже могли раніше розпочати передсезонну підготовку.

Про це він розповів у подкасті "Beast Mode On".

"Я хочу, щоб гравці Реала програли й поїхали у відпустку, бо мені потрібно, щоб хлопці повернулися на передсезонну підготовку".

Також португальський фахівець поділився кумедною історією про те, як він колись намагався вмовити свого колишнього гравця зробити собі укол, після чого він більше не грав у команді Моурінью.

"Одного разу у мене був гравець, який не хотів зробити невеликий укол, щоб зіграти матч. Я зняв черевик і шкарпетки, підніс ногу прямо до його обличчя і сказав лікарю: „ЗРОБІТЬ МЕНІ УКОЛ".

Він зробив мені укол, і мій палець став як новий Потім я сказав гравцеві: „Давай, ти теж можеш це зробити". Він відповів: „Ні, ти божевільний"… ну що ж. Після цього він більше не грав зі мною жодного матчу".

Нагадаємо, що 11 червня "королівський" клуб оголосив про підписання контракту із Жозе Моурінью. Сторони уклали угоду терміном на 3 роки (до 30 червня 2029 року).

"Особливий" вже працював в іспанському гранді у період із 2010-го по 2013-й, провівши на чолі команди 178 матчів. Португальський фахівець привів "вершкових" до трьох трофеїв: чемпіонство Іспанії (11/12), Суперкубок Іспанії (12/13) та Кубок Іспанії (10/11).

Напередодні португальський наставник висловив свої думки щодо каталонської Барселони, яка стала виграла Ла Лігу в кампанії-25/26.