Відомо, коли конкурент Луніна в Реалі відновиться після травми
Андрій Лунін
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Бельгійський воротар Реала Тібо Куртуа відновиться від травми до наступного матчу з Сельтою. Про це повідомляє видання AS.
Наразі обидва основні воротарі вершкових перебувають у лазареті. Андрій Лунін вибув через вірусну інфекцію, що не дозволить йому зіграти за збірну України у жовтневих матчах Ліги націй.
Відзначимо, що Лунін цей сезон розпочинав дублером Тібо Куртуа, але бельгієць зазнав пошкодження у гостьовому мадридському дербі проти Атлетіко. Наприкінці протистояння Тібо поскаржився медичному штабу на біль у паху. Це дозволило українцю отримати ігровий час в матчі з Ліллем в Лізі чемпіонів і в матчі з Вільярреалом в чемпіонаті.
Матч 10 туру Ла Ліги між Реалом з Сельтою відбудеться 19 жовтня 2024 року.