Стало відомо, коли Челсі оголосить про призначення нового головного тренера
Челсі, за який виступає Михайло Мудрик, може оголосити про призначення Енцо Марески новим головним тренером сьогодні, 3 червня.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Контракт італійського фахівця з лондонським клубом буде розрахований на 5 років. Також угода передбачає опцію продовження ще на сезон.
До тренерського штабу Марески увійдуть колишній воротар лондонців Віллі Кабальєро та Мішель Де Бернардін.
Зазначається, що Енцо стане сьомим італійським тренером Челсі з 1998 року.
Раніше повідомлялося, що сума викупу може скласти 10 мільйонів євро.
Цього сезону Енцо допоміг Лестеру повернутися в АПЛ, а раніше працював у штабі Жузепа Гвардіоли в Манчестер Сіті. Окрім Лестера, він також очолював Парму, але протримався на своїй посаді лише пів року.