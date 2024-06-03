Стало відомо, коли Челсі оголосить про призначення нового головного тренера

Челсі, за який виступає Михайло Мудрик, може оголосити про призначення Енцо Марески новим головним тренером сьогодні, 3 червня.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Контракт італійського фахівця з лондонським клубом буде розрахований на 5 років. Також угода передбачає опцію продовження ще на сезон.

До тренерського штабу Марески увійдуть колишній воротар лондонців Віллі Кабальєро та Мішель Де Бернардін.

Зазначається, що Енцо стане сьомим італійським тренером Челсі з 1998 року.

⏳ Expected today the official announcement for Enzo #Maresca to #Chelsea as new manager. Contract until 2029 (5M/year) + the option for 2030. In his staff will be Willy Caballero and Michele De Bernardin. Enzo will be the 7th Italian head coach at #CFC since 1998. #transfers https://t.co/mI8A11nBfN — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 2, 2024

Раніше повідомлялося, що сума викупу може скласти 10 мільйонів євро.

Цього сезону Енцо допоміг Лестеру повернутися в АПЛ, а раніше працював у штабі Жузепа Гвардіоли в Манчестер Сіті. Окрім Лестера, він також очолював Парму, але протримався на своїй посаді лише пів року.