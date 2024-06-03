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Стало відомо, коли Челсі оголосить про призначення нового головного тренера

Станіслав Лисак — 3 червня, 08:43
Стало відомо, коли Челсі оголосить про призначення нового головного тренера

Челсі, за який виступає Михайло Мудрик, може оголосити про призначення Енцо Марески новим головним тренером сьогодні, 3 червня.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Контракт італійського фахівця з лондонським клубом буде розрахований на 5 років. Також угода передбачає опцію продовження ще на сезон.

До тренерського штабу Марески увійдуть колишній воротар лондонців Віллі Кабальєро та Мішель Де Бернардін.

Зазначається, що Енцо стане сьомим італійським тренером Челсі з 1998 року.

Раніше повідомлялося, що сума викупу може скласти 10 мільйонів євро.

Цього сезону Енцо допоміг Лестеру повернутися в АПЛ, а раніше працював у штабі Жузепа Гвардіоли в Манчестер Сіті. Окрім Лестера, він також очолював Парму, але протримався на своїй посаді лише пів року.

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