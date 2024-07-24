Челсі хоче підписати голкіпера Вільярреала
Челсі має намір підписати голкіпера Вільярреала Філіпа Йоргенсена.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За його інформацією, "сині" запропонували "жовтій субмарині" 20 мільйонів євро за молодого воротаря. Окрім Йоргенсена, у Челсі також розглядають кандидатуру гравця збірної Грузії та Валенсії Гіоргі Мамардашвілі, який став найкращим голкіпером на групових етапах Євро у XXI столітті.
В минулому сезоні Філіп провів 37 матчів, у яких пропустив 64 голи, та у шести матчах залишив ворота "сухими". На transfermarkt вартість гравця оцінюється у 20 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Челсі та Реал можуть провести обмін воротарями — Андрій Лунін вирушить у лондонський клуб, а Кепа Аррісабалага — у Мадрид. При цьому англійський колектив доплатить за 25-річного українця близько 10 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше лондонський Челсі придбав 19-річного лівого захисника Атланти Юнайтед Калеба Вайлі.