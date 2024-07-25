Челсі хоче підписати Луніна

Український голкіпер Реала Андрій Лунін може покинути клуб влітку. Гравцем цікавиться лондонський Челсі.

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, 25-річний українець влітку покине "вершкових", оскільки хоче отримувати ігровий час, але клуб бачить "першим номером" Тібо Куртуа.

Наразі Луніним цікавиться Челсі. Реал вимагає за трансфер голкіпера 30 млн євро, але "сині" можуть знизити суму, якщо у Мадрид відправиться Кепа Аррісабалага.

Зазначається, що мадридці можуть погодитися на такий обмін, але вони вважають, що Андрій коштує дорожче, тому Челсі потрібно доплатити. Сума доплати стане предметом переговорів між клубами.

Раніше Лунін розпочав тренування з "вершковими" для підготовки до сезону-2024/25 та заявив, що хоче остаточно визначитись зі своїм майбутнім через два тижні.