Тренер Лестера провів позитивні переговори з Челсі
Челсі провів позитивні переговори з головним тренером Лестера Енцо Марески.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Італійський фахівець зацікавлений проєктом, який створюється в лондонському клубі. Контракт між коучем та клубом буде розрахований на два роки.
Наразі "сині" проводять переговори з Лестером щодо викупу Марески. Сума викупу італійського тренера може скласти 10 млн євро.
Енцо цього сезону виграв Чемпіоншип з "лисами", а раніше працював у штабі Жузепа Гвардіоли в Манчестер Сіті. Окрім Лестера, він також очолював Парму, але протримався на своїй посаді лише півроку.
Раніше повідомлялося, що Челсі може очолити тренер Брентфорда Томас Франк.
Нагадаємо, напередодні лондонський клуб розірвав контракт з Почеттіно. Пізніше стало відомо, чому керівництво Челсі прийняло таке рішення.