Тренер Лестера провів позитивні переговори з Челсі

Челсі провів позитивні переговори з головним тренером Лестера Енцо Марески.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Італійський фахівець зацікавлений проєктом, який створюється в лондонському клубі. Контракт між коучем та клубом буде розрахований на два роки.

🔵🇮🇹 Understand Chelsea and Enzo Maresca are set to agree on contract terms.



Two year deal with option for further season or three year deal, this is final detail being clarified.



Maresca already said yes to Chelsea project, up to the clubs now to agree on compensation. pic.twitter.com/YXR5b2xj71 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2024

Наразі "сині" проводять переговори з Лестером щодо викупу Марески. Сума викупу італійського тренера може скласти 10 млн євро.

🚨🔵 Chelsea are advancing in talks to appoint Enzo Maresca as new head coach.



Positive talks over the weekend, he’s 100% keen and excited by #CFC project.



No issues on Maresca’s contract already being discussed — talks to follow with Leicester City over €10m compensation fee. pic.twitter.com/ErZWLZPBrC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2024

Енцо цього сезону виграв Чемпіоншип з "лисами", а раніше працював у штабі Жузепа Гвардіоли в Манчестер Сіті. Окрім Лестера, він також очолював Парму, але протримався на своїй посаді лише півроку.

Раніше повідомлялося, що Челсі може очолити тренер Брентфорда Томас Франк.

Нагадаємо, напередодні лондонський клуб розірвав контракт з Почеттіно. Пізніше стало відомо, чому керівництво Челсі прийняло таке рішення.