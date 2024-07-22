Челсі оголосив про трансфер американського захисника

Лондонський Челсі придбав 19-річного лівого захисника Атланти Юнайтед Калеба Вайлі.

Про це повідомила пресслужба "синіх".

Сума трансферу склала близько 10 млн євро. Контракт з американцем розрахований до 2030 року з можливістю продовження ще на рік.

Chelsea is pleased to announce the signing of United States international Caleb Wiley. ✍️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 22, 2024

Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що в Атланти Юнайтед залишається певний відсоток від наступного продажу футболіста. Також є велика ймовірність того, що Челсі відправить Вайлі в оренду до французького Страсбуру.

У минулому сезоні Калеб відіграв 21 матч в МЛС, відзначившись голом та результативною передачею.