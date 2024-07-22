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Челсі оголосив про трансфер американського захисника

Владислав Уткін — 22 липня, 17:30
Челсі оголосив про трансфер американського захисника

Лондонський Челсі придбав 19-річного лівого захисника Атланти Юнайтед Калеба Вайлі.

Про це повідомила пресслужба "синіх".

Сума трансферу склала близько 10 млн євро. Контракт з американцем розрахований до 2030 року з можливістю продовження ще на рік.

Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що в Атланти Юнайтед залишається певний відсоток від наступного продажу футболіста. Також є велика ймовірність того, що Челсі відправить Вайлі в оренду до французького Страсбуру.

У минулому сезоні Калеб відіграв 21 матч в МЛС, відзначившись голом та результативною передачею.

Атланта Юнайтед Челсі

Челсі

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