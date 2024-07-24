Челсі готовий продати захисника за 30 млн фунтів
Лондонський Челсі готовий розпрощатися з англійським захисником Трево Чалоба у це літне трансферне вікно.
Про це повідомив Фабріціо Романо.
Зазначається, що "сині" хочуть отримати за гравця орієнтовно 30-35 млн фунтів. Челсі готовий піти на продаж футболіста, адже вірить у глибину складу на позиції центрального та правого захисника. Романо додав, що три англійські клуби, які грають у єврокубках, зробили попередні контакти по трансферу Чалоба.
У минулому сезоні Чалоба відіграв 17 матчів у всіх турнірах та відзначився одним голом. Трансферна вартість гравця за версією Transfermarkt становить 13 млн євро.
Нагадаємо, напередодні Челсі придбав 19-річного лівого захисника із США.