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Челсі готовий продати захисника за 30 млн фунтів

Владислав Уткін — 24 липня, 00:55
Челсі готовий продати захисника за 30 млн фунтів

Лондонський Челсі готовий розпрощатися з англійським захисником Трево Чалоба у це літне трансферне вікно.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

Зазначається, що "сині" хочуть отримати за гравця орієнтовно 30-35 млн фунтів. Челсі готовий піти на продаж футболіста, адже вірить у глибину складу на позиції центрального та правого захисника. Романо додав, що три англійські клуби, які грають у єврокубках, зробили попередні контакти по трансферу Чалоба.

У минулому сезоні Чалоба відіграв 17 матчів у всіх турнірах та відзначився одним голом. Трансферна вартість гравця за версією Transfermarkt становить 13 млн євро.

Нагадаємо, напередодні Челсі придбав 19-річного лівого захисника із США.

Челсі Трево Чалоба

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