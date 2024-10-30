Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тренер Дженоа розповів, коли Балотеллі дебютує за команду

Олег Дідух — 30 жовтня, 18:21
Тренер Дженоа розповів, коли Балотеллі дебютує за команду
Маріо Балотеллі
ФК Дженоа

Головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно розповів, коли можна очікувати на дебют за команду скандального форварда Маріо Балотеллі.

Фахівця цитує Sky Sport Italia.

"Він приїхав до нас з величезною мотивацією, я багато говорив з ним. На даний момент його тренувальна програма передбачає тиждень роботи – як з командою, так і над фізичною підготовкою.

Завтра (на матч проти Фіорентини 31 жовтня, – прим.) його не буде у заявці. Думаю, він може зіграти у понеділок проти Парми. Ми думатимемо день за днем. Я знаю, що він може дати команді, але Маріо не зможе самотужки вирішити наші проблеми. Нашим пріоритетом залишається команда", – заявив тренер.

Балотеллі став гравцем Дженоа у понеділок, 28 жовтня, перейшовши на правах вільного агента до кінця сезону. Наступні два матчі команди в Серії А – проти Фіорентини та Парми 31 жовтня та 4 листопада відповідно.

Маріо Балотеллі Дженоа Альберто Джилардіно

Дженоа

Малиновський уже почав відновлення після страшної травми
Дженоа оголосив про підписання Балотеллі
Фіорентина декласувала Рому Довбика, Інтер та Ювентус з 8 голами не визначили сильнішого в 9 турі Серії А
Романо підтвердив перехід Балотеллі в Дженоа
З шанованого футболіста у лакеї російських забаганок. Як Каладзе став легендою, а тепер вбиває надії Грузії

Останні новини