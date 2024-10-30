Тренер Дженоа розповів, коли Балотеллі дебютує за команду
Головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно розповів, коли можна очікувати на дебют за команду скандального форварда Маріо Балотеллі.
Фахівця цитує Sky Sport Italia.
"Він приїхав до нас з величезною мотивацією, я багато говорив з ним. На даний момент його тренувальна програма передбачає тиждень роботи – як з командою, так і над фізичною підготовкою.
Завтра (на матч проти Фіорентини 31 жовтня, – прим.) його не буде у заявці. Думаю, він може зіграти у понеділок проти Парми. Ми думатимемо день за днем. Я знаю, що він може дати команді, але Маріо не зможе самотужки вирішити наші проблеми. Нашим пріоритетом залишається команда", – заявив тренер.
Балотеллі став гравцем Дженоа у понеділок, 28 жовтня, перейшовши на правах вільного агента до кінця сезону. Наступні два матчі команди в Серії А – проти Фіорентини та Парми 31 жовтня та 4 листопада відповідно.