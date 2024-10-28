Дженоа оголосив про підписання Балотеллі
Дженоа оголосив про підписання скандального ексфорварда збірної Італії Маріо Балотеллі.
Про це повідомляє клубна пресслужба.
Балотеллі перейшов до генуезького клубу на правах вільного агента. Він знаходився у цьому статусі з липня поточного року, коли покинув турецький Адана Демірспор.
Терміни дії контракту з Балотеллі не називаються, проте раніше у ЗМІ повідомлялося про те, що угода буде розрахована до кінця поточного сезону.
Нагадаємо, однією з причин виходу Дженоа на ринок вільних агентів стала важка травма Руслана Малиновського. Раніше клуб уже підписав Гастона Перейро.
Таким чином, Балотеллі повертається в Серію А після трирічної перерви: у сезоні-2019/20 він виступав за Брешію. Також в елітному дивізіоні чемпіонату Італії 34-річний форвард захищав кольори Інтера та Мілана.