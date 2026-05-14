Краще отримати технічну поразку: тренер Лаціо розкритикував проведення римського дербі в неділю

Головний тренер римської Лаціо Мауріціо Саррі розкритикував розклад матчів чемпіонату Італії та прокоментував поразку своєї команди від міланського Інтера.

Його слова цитує La Gazzetta dello Sport.

Наставник висловив крайнє невдоволення можливістю проведення римського дербі проти Роми у неділю о 12:30. Того ж дня вдень на стадіоні "Форо Італіко", що знаходиться поруч зі стадіоном "Олімпіко", відбудеться чоловічий фінал Відкритого чемпіонату Італії з тенісу.

"Якщо ми гратимемо в неділю, я не прийду. На місці президента я б навіть не випустив команду на поле, краще отримати технічну поразку. Цей хаос виник через серію помилок з боку Серії А. Я не злий, я мислю логічно", – заявив фахівець.

Тренер "біанкочелесті" також підкреслив фінансову та спортивну важливість майбутніх поєдинків.

"Були допущені кричущі помилки, і ніхто не вибачився. Є чотири команди, які грають у матчі ціною 60-80 мільйонів євро, і їх хочуть змусити грати у травні о 12:30. Це не футбол", – додав Мауріціо Саррі.

Коментуючи поразку від Інтера, італієць зазначив, що план на гру був зруйнований індивідуальними помилками.

"Ми хотіли знизити тиск у першому таймі, але фактично самі подарували супернику обидва голи. У нас були нагоди змінити хід зустрічі зусиллями Носліна та Діа. Ми знали, що суперник сильніший технічно", – пояснив тренер.

Наостанок наставник римського клубу відповів на питання щодо свого контракту та звернувся до вболівальників.

"Моє майбутнє зараз мене цікавить менше нуля. Мені шкода хлопців, я бачив важкий емоційний стан у роздягальні, і шкода публіку, яка прийшла у великій кількості. Інтер переміг заслужено", – підсумував він.

Нагадаємо, що Інтер переміг Лаціо та став десятиразовим володарем Кубку Італії.