Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Саррі влітку може залишити Лаціо

Олександр Булава — 13 березня 2026, 13:25
Саррі влітку може залишити Лаціо
Мауріціо Саррі
Getty images

Римський Лаціо може змінити головного тренера у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Майбутнє нинішнього наставника римлян Мауріціо Саррі під питанням. Його стосунки з керівництвом більше не є хорошими.

Сторони можуть припинити співпрацю влітку, попри наявність чинного контракту тренера до 2028 року, за яким він отримує 2,5 млн євро на рік + бонуси.

Нагадаємо, Саррі вдруге очолив Лаціо влітку минулого року. До цього він працював у клубі в період з 2021 по 2024 рік – його було звільнено навесні сезону-2023/24 через серію поразок.

Команда наразі посідає 10 місце в Серії А, а в Кубку Італії напередодні розписала мирову з Аталантою (2:2) у першому півфінальному матчі.

Лаціо Мауріціо Саррі Чемпіонат Італії, Серія А

Мауріціо Саррі

Саррі – про новачка Лаціо Раткова: Я не знаю хто це
Лаціо та Саррі оголосили бойкот пресі через суддівство на матчі з Міланом
Найстарший на момент призначення. Спаллетті встановив рекорд Ювентуса
Програли через грубу помилку, – Саррі прокоментував дербі з Ромою
Подобається Де Дзербі, – тренер Руха розповів, ким з європейських колег захоплюється

Останні новини