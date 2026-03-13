Саррі влітку може залишити Лаціо

Римський Лаціо може змінити головного тренера у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Майбутнє нинішнього наставника римлян Мауріціо Саррі під питанням. Його стосунки з керівництвом більше не є хорошими.

Сторони можуть припинити співпрацю влітку, попри наявність чинного контракту тренера до 2028 року, за яким він отримує 2,5 млн євро на рік + бонуси.

Нагадаємо, Саррі вдруге очолив Лаціо влітку минулого року. До цього він працював у клубі в період з 2021 по 2024 рік – його було звільнено навесні сезону-2023/24 через серію поразок.

Команда наразі посідає 10 місце в Серії А, а в Кубку Італії напередодні розписала мирову з Аталантою (2:2) у першому півфінальному матчі.