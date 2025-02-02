Агент Роналду допомагає Бражку вести переговори із Вулвергемптоном – джерело
Володимир Бражко
ФК Динамо
Півзахисник київського Динамо Володимир користується послугами агента Кріштіану Роналду у переговорах із Вулвергемптоном.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Зазначимо, що Жорже Мендеш допомагає компанії ProStar, яка займається справами хавбека. Окрім Роналду, клієнтами португальського агента є Рубен Діаш, Нельсон Семеду, Аїт Нурі та інші футболісти.
Наразі клуби продовжують обговорювати суму потенційного трансферу.
У сезоні-2024/25 хавбек провів 25 матчів за Динамо у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 3 асисти.
Раніше стала відома сума, яку Вулвергемптон запропонував Динамо за їх футоліста.