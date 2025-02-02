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Агент Роналду допомагає Бражку вести переговори із Вулвергемптоном – джерело

Володимир Максименко — 2 лютого 2025, 13:12
Стало відомо, хто веде переговори Бражка та Вулвергемптона
Володимир Бражко
ФК Динамо

Півзахисник київського Динамо Володимир користується послугами агента Кріштіану Роналду у переговорах із Вулвергемптоном.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначимо, що Жорже Мендеш допомагає компанії ProStar, яка займається справами хавбека. Окрім Роналду, клієнтами португальського агента є Рубен Діаш, Нельсон Семеду, Аїт Нурі та інші футболісти.

Наразі клуби продовжують обговорювати суму потенційного трансферу.

У сезоні-2024/25 хавбек провів 25 матчів за Динамо у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 3 асисти.

Раніше стала відома сума, яку Вулвергемптон запропонував Динамо за їх футоліста.

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Володимир Бражко

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