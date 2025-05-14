Медіасервіс MEGOGO здобув ексклюзивні права на трансляцію в Україні фінальних стадій молодіжних турнірів УЄФА-2025/26 – Євро U-17 серед юнаків, Євро U-17 серед жінок, Євро U-19 серед юнаків та Євро U-19 серед жінок.

Усі матчі цих турнірів транслюватимуться на OTT-платформі MEGOGO. Вибрані поєдинки також можна буде переглянути на безплатному телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.

"Підтримка та трансляція молодіжних турнірів УЄФА – це не тільки можливість розширити спортивну пропозицію, а й інвестиція у майбутнє футболу, у молоді таланти, які вже завтра змінюватимуть гру. Ми віримо, що аудиторія має бачити не лише великі змагання, а й шлях, який до них веде. Саме тому нам важливо показувати Євро U-17 та U-19 серед юнаків та дівчат, відкривати нові імена та будувати довіру до футболу з юного віку. Дякуємо УЄФА за можливість бути частиною великої історії розвитку спорту", – Марія Панченко, директорка з контенту MEGOGO.

Євро U-17 серед чоловіків відбудеться з 19-го травня по 1 червня в Албанії. Ця країна вперше прийматиме фінальний турнір під егідою УЄФА. Країною-господаркою фінальної стадії Євро-2025 U-19 серед юнаків стане Румунія. Турнір відбудеться з 13 по 26 червня. Чемпіонат Європи-2025 серед жінок до 19 років пройде з 15 по 27 червня у Польщі.

Нагадаємо, фінал Кубку України з футболу Шахтар – Динамо можна буде переглянути на телеканалі "MEGOGO Спорт", який транслюється через ефірне телебачення (Т2).

Нагадаємо, чинним володарем Кубка України є Шахтар. Минулого сезону донеччани обіграли у фіналі полтавську Ворсклу з рахунком 2:1.