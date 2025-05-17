Баварія узгодила особистий контракт із лідером Баєра

Атакувальний хавбека Баєра Флоріан Вірц узгодив умови особистого контракту із мюнхенської Баварією.

Про це повідомляє Санті Ауна.

Мюнхенський клуб впевнений в тому, що зможе підписати 22-річного футболіста попри інтерес з боку Ліверпуля та Манчестер Сіті. Зараз Баварія готує першу офіційну пропозицію Баєру щодо трансферу Вірца.

Раніше повідомлялося про те, що Баєр хоче отримати за хавбека збірної Німеччини 150 мільйонів євро. Потенційна пропозиція Баварії у розмірі 100 мільйонів буде негайно відхилена.

У поточному сезоні Вірц провів 44 матчі за Баєр у всіх турнірах, в яких забив 16 голів та віддав 15 результативних передач.

Контракт півзахисника діє до літа 2027 року, Transfermarkt оцінює вартість Вірца у 140 мільйонів євро.