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Мбаппе отримає 10-й номер в Реалі після відходу Модрича

Олег Дідух — 28 травня 2025, 14:49
Мбаппе отримає 10-й номер в Реалі після відходу Модрича
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Зірковий форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе стане новим володарем 10-го ігрового номера в мадридському Реалі.

Про це повідомляє Goal.com.

Наразі під 10-м номером у королівському клубі виступає півзахисник Лука Модрич. Проте 39-річний хорватський ветеран покине клуб вільним агентом цього літа після клубного чемпіонату світу-2025.

Керівництво Реала запропонувало "десятку" Мбаппе, і 26-річний французький нападник погодився змінити свій ігровий номер. Зараз він виступає за "Вершкових" під 9-м номером.

Нагадаємо, нинішній сезон – перший для Мбаппе в складі Реала, він перейшов із ПСЖ на правах вільного агента. На рахунку француза 42 голи та 4 асисти в 55 матчах. Мбаппе став володарем Золотої бутси.

Реал Мадрид Кіліан Мбаппе Лука Модрич

Лука Модрич

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