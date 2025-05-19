Президент Барселони: Ми обговорювали кандидатури Клоппа та Тухеля

Президент Барселони Жоан Лапорта розповів про те, кандидатури яких тренерів клубне керівництво розглядало минулого року, перш ніж запросити Ганса Дітера Фліка.

Боса каталонців цитує La Vanguardia

"Я завжди був прихильником нідерландського стилю Йохана Кройфа, але також спілкувався з Ральфом Рангніком. Ми обговорювали кандидатури Тухеля, Нагельсманна, Клоппа, Фліка — і дійшли висновку, що саме Гансі найкраще відповідає нашому профілю. Поїздка Деку та Кркіча остаточно все вирішила.

Інші тренери також мали знання, але хтось не був клубним наставником, інші не вміли працювати з зірками. А Флік відповідає всім цим вимогам. Він хороший у всьому", – заявив Лапорта.