Ворскла на зимових зборах у Туреччині зіграє 9 контрольних матчів

На зимових зборах у Туреччині Ворскла проведе 9 контрольних матчів.

Про це інформує пресслужба полтавського клубу.

4 січня команда вийде з відпустки, а вже за чотири дні вирушать на закордонний збір, де проведе 9 контрольних зустрічей. Імена спаринг-партнерів нині погоджуються.

В Україну полтавці повернуться 17 лютого, вже 22-го числа (базова дата 18-го туру УПЛ) зіграють проти Оболоні.

Нагадаємо, що за підсумками осінньої частини сезону Ворскла посідає 12 місце в УПЛ, набравши 16 очок. У 17 турі команда Юрія Максимова програла столичному Лівому Берегу.

Раніше стало відомо, що полтавський клуб відрахував сім гравців з основного складу за підсумками першої половини сезону.